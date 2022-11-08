Суд пояснив, коли штраф із камери автофіксації незаконний

Фіксація швидкості руху автомобілів камерами автофіксації є незаконною, якщо водіїв про це не попереджає відповідний дорожній знак. Такого рішення у справі №456/8/22 дійшов Восьмий апеляційний адміністративний суд.

У грудні 2021 року у Львівській області власник автомобіля BMW отримав через мобільний додаток "Дія" повідомлення про те, що він нібито їхав із перевищенням дозволеної швидкості. Штраф було сплачено того ж дня у розмірі 50% від суми – 170 гривень.

Після цього автомобіліст подав позовну заяву до суду. Справа врешті-решт потрапила на розгляд до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Судді апеляційного суду звернули увагу на те, що відповідач – Департамент патрульної поліції – не надав суду інформацію, яка б підтвердила наявність дорожнього знака 5.70 "Фото-відео фіксація порушень Правил дорожнього руху" біля місця події. Тим часом, згідно із законодавством, такий дорожній знак має обов'язково бути перед камерою автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Судді виявили ще кілька порушень українського законодавства. Тож вони підтримали рішення суду першої інстанції.

Нагадаємо, раніше Другий апеляційний адміністративний суд дозволив українцям їздити із плівкою на номерних знаках, але за однієї умови.