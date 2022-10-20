Верховний Суд пояснив, коли звільняють від покарання за ДТП з потерпілим

Закінчення на момент апеляційного перегляду строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за ДТП з потерпілим - це підстава для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Такого рішення у справі №208/1931/19 дійшов Касаційний кримінальний суд Верховного Суду України.

У 2018 році у Дніпродзержинську водій автомобіля Opel Omega порушив ПДР та допустив зіткнення із ЗАЗ Lanos. В результаті пасажир Opel Omega отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Районний суд визнав водія автомобіля Omega винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК, та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн), з позбавлення права керувати транспортними засобами на один рік. На користь потерпілого стягнули моральну шкоду у сумі 20 000 грн.

Апеляційний суд залишив вирок без змін. Справа в кінцевому підсумку потрапила до Верховного Суду.

ВС зазначив, що на час апеляційного розгляду з моменту вчинення даного кримінального правопорушення закінчився передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК трирічний термін. Але ці обставини не були роз'яснені засудженому апеляційним судом. Згідно з цією статтею КК, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня скоєння ним злочину і до набуття чинності вирока пройшли 3 роки — якщо злочин невеликої тяжкості.

Це підстава для закриття кримінального провадження (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК). Оскільки особа висловила згоду в касаційному суді на звільнення її від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням термінів давності, ВС скасував попередні рішення, а кримінальне провадження закрив.

Раніше стало відомо, що в Закарпатській області затримали директора автошколи, який брав хабарі з учнів за успішне складання іспиту.