Поліція почала частіше штрафувати пішоходів: яке покарання можна отримати

За порушення ПДД передбачена адміністративна відповідальність, інформує ZN.ua.

Поліція почала частіше штрафувати пішоходів: яке покарання можна отримати

У Україні діють штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, штрафи можуть отримати не лише водії, але й пішоходи. Видання Auto24 розповіло, який штраф може загрожувати пішоходам при переході проїзної частини у невстановленому місці.

Відповідно до ч. 1 ст. 127 КУпАП, перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, передбачають накладення адміністративного штрафу в розмірі 255 грн.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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