Поліція почала частіше штрафувати пішоходів: яке покарання можна отримати

У Україні діють штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, штрафи можуть отримати не лише водії, але й пішоходи. Видання Auto24 розповіло , який штраф може загрожувати пішоходам при переході проїзної частини у невстановленому місці.

Відповідно до ч. 1 ст. 127 КУпАП, перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, передбачають накладення адміністративного штрафу в розмірі 255 грн.