2023-04-05
Поліція почала частіше штрафувати пішоходів: яке покарання можна отримати
За порушення ПДД передбачена адміністративна відповідальність, інформує
У Україні діють штрафи за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, штрафи можуть отримати не лише водії, але й пішоходи. Видання Auto24
Відповідно до ч. 1 ст. 127 КУпАП, перехід пішоходами проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, передбачають накладення адміністративного штрафу в розмірі 255 грн.
Дар'я Скрипник, ZN.ua