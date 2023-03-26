Volkswagen готує до випуску новий кросовер: коли авто з'явиться в Україні

Компанія Volkswagen почала тестувати оновлений компактний кросовер Volkswagen T-Cross. Ця новинка продаватиметься і в Україні.

Оновлений VW T-Cross фотошпигуни помітили під час дорожніх тестів у Бразилії. Вони сфотографували цей автомобіль, а потім розмістили фотографії у Мережі.

Volkswagen тестує оновлений T-Cross у сильному камуфляжі, який закриває передню та задню частини. Саме там і відбулися практично усі зміни у дизайні. Зважаючи на все, у цього німецького кросовера зміниться дизайн решітки радіатора (при цьому логотип VW поміняє своє місце), будуть нові бампери, нові фари та задні ліхтарі.

До речі, щодо фар. Новий T-Cross отримає нову технологію фар IQ. Це інтелектуальна система керування освітленням за допомогою камери та датчика. Приблизно така ж технологія є і у Audi (технологія Matrix).

Зміни у салоні теж будуть. Наприклад, з'явиться оновлена інформаційно-розважальна система, трохи зміниться панель приладів, будуть використовуватися нові матеріали. І, звичайно, додасться нове обладнання та нові технології, у тому числі системи активної безпеки та допомоги водієві (ADAS).

У лінійці двигунів змін не має статися. Але не виключено, що двигуни модернізують.

Очікується, що Volkswagen офіційно представить оновлений Volkswagen T-Cross наприкінці 2023 року. Це означає, що його продажі розпочнуться, мабуть, у 2024 році.

Volkswagen T-Cross першого покоління з'явився у 2019 році. У деяких країнах Азії він відомий як Taigun. Британське видання Autocar цей автомобіль включило до десятки найкращих компактних кросоверів 2021 року. Восени 2022 року дебютував Volkswagen T-Cross у спеціальній версії Clic2Go. Усього буде випущено 100 таких автомобілів.

В Україні зараз кросовер VW T-Cross у комплектації Life коштує від 959 771 грн. Він оснащується 1,0-літровим бензиновим двигуном TSI потужністю 110 к.с. і 200 Нм крутного моменту, який працює разом із семиступінчастою автоматичною коробкою передач DSG із подвійним зчепленням. У цій комплектації є клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, багатофункціональне кермо, медіасистема з дисплеєм на 6,5 дюймів, круїз-контроль, рейлінги на даху та багато іншого.

Нагадаємо, раніше дебютував оновлений великий кросовер Volkswagen Atlas. Він отримав новий, більш сучасний, дизайн, нове обладнання та передові технології.