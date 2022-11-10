Суд пояснив, коли водія не можна штрафувати за перевищення швидкості

В Україні водії можуть перевищувати дозволену швидкість руху у разі нагальної потреби. Такого рішення у справі №362/3499/21 дійшов Шостий апеляційний адміністративний суд.

У 2020 році водій автомобіля Mercedes-Benz Е 200 перевищив дозволену швидкість руху, оскільки віз свою серйозно хвору дочку (у неї була температура 39,6 градусів) на зустріч машині швидкої медичної допомоги, щоб їй якнайшвидше надали медичну допомогу. Його зупинив інспектор патрульної поліції та склав адміністративний протокол за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КУпАП (штраф 255 гривень).

Автомобіліст оскаржив штраф у суді, стверджуючи, що поліцейський не врахував крайньої потреби та обставин, які пом'якшують відповідальність. Як доказ він надав висновок лікаря-педіатра про те, що дитина була в стані середньої тяжкості.

Суд першої інстанції скасував штраф, але Департамент патрульної поліції не погодився з таким рішенням та подав апеляційну скаргу. Правоохоронці вважали, що терміновість перевищення швидкості нічим не підтверджена (не надано доказів виклику "швидкої допомоги").

Шостий апеляційний адміністративний суд апеляційну скаргу поліції не задовольнив і залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Відповідно до ст. 18 КУпАП не є адміністративним правопорушенням дія, вчинена в стані крайньої необхідності… якщо ця небезпека за цих обставин не могла бути усунена іншими засобами і якщо заподіяна шкода менша, ніж запобігана шкоду.

Нагадаємо, раніше суд змусив АЗС виплатити автомобілісту компенсацію за те, що у бак автомобіля замість дизельного палива залили бензин, після чого зламався двигун.