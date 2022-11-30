Експерт пояснив напруженість на ринку пального

Наразі на українському ринку пального спостерігається деяка напруженість, проте передумов для кризи немає. Про це розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook.

Експерт пояснив напруженість на ринку пального
Фото: pixabay.com

Деталі

Експерт пояснив, що напруженість спричинена збігом кількох обставин. Одна з них — те, що на 7 днів було зупинено навігація у Румунії й Болгарії та у молдавському Джерджулешті через погодні умови — шторм і погану видимість. Це призвело до затримки законтрактованих обсягів пального. Зараз, з його слів, рух уже пішов.

Окрім цього, Куюн зазначає, що через блекаут митниця працює з перебоями.

«На кордоні стоять тисячі машин із різноманітними вантажами. Споживання в країні дещо зросло, хоча всі мережі налаштували закупівлі з прогнозом на сезонне зниження або принаймні стабільність. Чуєте гуркіт генератора — ото воно. А ще більше ви не чуєте, бо на них почали працювати промислові підприємства, мобільні вишки й купа всього іншого, які споживають декілька десятків, а іноді й сотні літрів пального на добу кожен», — зазначив експерт.

Не минуло непоміченим, зі слів Сергія Куюна, й те, що друга за величиною мережа АЗС «Укрнафти» (540 АЗС) після «націоналізації» залишилась без постачання пального, яке здійснювала група «Приват». Відповідно, компанія почала шукати пальне й спричинила додатковий тиск на ринок, якого, звісно, клієнт не чекав.

«Щодо зростання закупівельної гуртової ціни, то це пов’язано з тим, що наші закордонні контрагенти „тримають руку на пульсі й тут, як то кажуть, джаст бізнес“. Зростання роздрібних цін зумовлено також зростанням витрат на використання генераторів», — пояснив Куюн.

За його словами, залежно від інтенсивності використання генераторів і обсягів продажу, роздрібна ціна палива може зрости до 1 грн/л.

«Для якихось трагічних коливань немає жодних підстав. За тиждень-другий згадані вище обставини зникнуть», — додав він.

Проте у такій ситуації, переконаний експерт, панікувати не варто. Адже ажіотаж зіграв не останню роль у травневій кризі.

«Ринок має багато стимулів для нарощування постачань, і це вже відбувається. Це ж справжня удача — отримати додаткові обсяги реалізації у зазвичай „мертвий“ сезон», — вважає він.





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