Украинские АЗС переписали ценники на бензин, дизельное топливо и газ в начале недели

Цены на топливо на украинских АЗС в начале новой недели изменились незначительно. Зафиксировано подорожание дизтоплива, автогаз подешевел, а стоимость бензина не изменилась.

Об этом пишет «Хвиля» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95» по состоянию на вечер понедельника, 4 июля.

Так, бензины А-95 и А-92 в цене не изменились – по-прежнему 50,61 грн./л и 49,50 грн./л соответственно.

Стоимость дизтоплива выросла на 6 коп. – 56,46 грн./л, а премиальное ДТ подешевело на 9 коп. – 57,87 грн./л.

Больше всего по сравнению с предыдущим торговым днем изменилась цена на автогаз. Снижение средней стоимости составило 61 коп. – 38,96 грн./л.