Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине

На восстановление в Украине автомобильных дорог и мостов, разрушенных и поврежденных в результате преступных действий роSSийских оккупантов, понадобится 3-4 года. Об этом сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Он подчеркнул, что столько времени понадобиться на восстановление дорожной инфраструктуры при наличии финансирования. То есть это зависит от государства.

Ивко подчеркнул, что восстановленная дорожная инфраструктура будет более комфортной и безопасной.

Ранее стало известно, что в Украине из-за полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск повреждено более 20 000 км дорог общего пользования. Из них достаточно много дорог госзначения. При этом общая сумма убытков для дорожной инфраструктуры составляет более 900 млрд гривен.

Укравтодор в первую очередь приводит в порядок дороги между областными центрами и те, по которым эвакуируют мирных жителей из районов боевых действий. В апреле акцент был сделан, например, на дорогах Киевской области, сильно пострадавшей от роSSийских оккупантов. На месте некоторых разрушенных роSSийскими оккупантами мостов возвели временные переправы.

Напомним, ранее сообщили, какие б/у автомобили украинцам выгоднее покупать во время войны.