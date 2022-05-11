Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине

На восстановление в Украине автомобильных дорог и мостов, разрушенных и поврежденных в результате преступных действий роSSийских оккупантов, понадобится 3-4 года. Об этом сообщил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине

Он подчеркнул, что столько времени понадобиться на восстановление дорожной инфраструктуры при наличии финансирования. То есть это зависит от государства.

Ивко подчеркнул, что восстановленная дорожная инфраструктура будет более комфортной и безопасной.

Ранее стало известно, что в Украине из-за полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск повреждено более 20 000 км дорог общего пользования. Из них достаточно много дорог госзначения. При этом общая сумма убытков для дорожной инфраструктуры составляет более 900 млрд гривен.

Стало известно, сколько времени понадобится на восстановление автодорог в Украине

Укравтодор в первую очередь приводит в порядок дороги между областными центрами и те, по которым эвакуируют мирных жителей из районов боевых действий. В апреле акцент был сделан, например, на дорогах Киевской области, сильно пострадавшей от роSSийских оккупантов. На месте некоторых разрушенных роSSийскими оккупантами мостов возвели временные переправы.

Напомним, ранее сообщили, какие б/у автомобили украинцам выгоднее покупать во время войны.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Улов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с ПутинымУлов на 700 миллионов: в Италии задержали мега-яхту "Шехерезада", которую связывают с Путиным
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Польшу перестали пропускать авто из УкраиныВ Польшу перестали пропускать авто из Украины
Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливомУкраина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом
"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото"Трамваев в Харькове больше нет": в городе демонтируют рельсы, фото
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилейВ Украине во время войны уже уничтожено 90 тыс. автомобилей
Как при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного автоКак при военном положении продлить срок пребывания в Украине временно ввезенного авто
В Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколькоВ Украине подскочили цены на автогаз: на каких АЗС и на сколько
В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"В Украине обновили правила регистрации автономеров: какие буквы попадут в "черный список"
Ходить пешком или платить огромные деньги? В Украине не хватает бензина и дизтоплива
Днепрян возвращают к "привычным" штрафам: за что и на сколько будут наказыватьДнепрян возвращают к "привычным" штрафам: за что и на сколько будут наказывать
Цена автогаза в Украине установила новый антирекордЦена автогаза в Украине установила новый антирекорд
В Украине возобновят работу камер автоматической фиксации скорости — МонастырскийВ Украине возобновят работу камер автоматической фиксации скорости — Монастырский
А есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в УкраинеА есть ли "зрада"? Автовладельцам показали, какой должна быть цена на бензин в Украине
В Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобилиВ Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобили
Последние новости
Подгружаем последние новости