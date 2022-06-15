Очереди за бензином и цены на топливо: что сейчас происходит на киевских АЗС

Дефицит топлива в Украине сохранится до конца войны, однако ситуация все же улучшается - в Киеве на заправочных станциях практически нет очередей за автогазом, существенно сократились очереди за дизельным топливом (5-10 машин), а в очередях за бензином стоит по 20-30 машин.

Об этом в Facebook написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, информирует Апостроф .

"Очередей за автогазом вообще нет. Единственное исключение – станции, где газ продается по 37 грн/л (в основном 42-45 грн/л). Несколько АЗС с дизтопливом были вообще без очередей или стояло 5-10 машин ... За бензином – 20-30 машин", - рассказал он о ситуации на заправках Киева по состоянию на утро 15 июня.

По данным эксперта, в июне количество поставщиков дизтоплива выросло в полтора раза и достигло почти 100, вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) – импортеров автогаза (45), по бензинам – 27 (21).

Вместе с тем, на фоне растущего снабжения, растет и потребление топлива - возвращаются люди, активизируется бизнес.

О ситуации с горючим в Киеве по состоянию на утро 15 июня пишет Telegram-канал "Київ на зв'язку".

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