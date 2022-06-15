Очереди за бензином и цены на топливо: что сейчас происходит на киевских АЗС

Дефицит топлива в Украине сохранится до конца войны, однако ситуация все же улучшается - в Киеве на заправочных станциях практически нет очередей за автогазом, существенно сократились очереди за дизельным топливом (5-10 машин), а в очередях за бензином стоит по 20-30 машин.

Об этом в Facebook написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, информирует Апостроф.

"Очередей за автогазом вообще нет. Единственное исключение – станции, где газ продается по 37 грн/л (в основном 42-45 грн/л). Несколько АЗС с дизтопливом были вообще без очередей или стояло 5-10 машин ... За бензином – 20-30 машин", - рассказал он о ситуации на заправках Киева по состоянию на утро 15 июня.

По данным эксперта, в июне количество поставщиков дизтоплива выросло в полтора раза и достигло почти 100, вдвое меньше (но на треть больше, чем в мае) – импортеров автогаза (45), по бензинам – 27 (21).

Вместе с тем, на фоне растущего снабжения, растет и потребление топлива - возвращаются люди, активизируется бизнес.

О ситуации с горючим в Киеве по состоянию на утро 15 июня пишет Telegram-канал "Київ на зв'язку".

А95 - 52 грн

ул. Преображенская 1/KLO

очередь 20-25 авто

A95_п 52 грн

Харьковское шоссе 68/ANP

Наличные, банковская карта

ДП_п: 58 грн

Просп. Степана Бандеры / Amic

Наличные, банковская карта

Без очереди

А95 – 52 грн

ул. Глубочицкая 53/KLO

ГАЗ: 42.00 грн

ул. Николая Василенко, 1, Берестейская / Барс

Наличные, банковская карта

очередь: 20 авто, работает 4 колонки

А95 – 50 грн

ул. Стеценко 1/ANP

очередь – 40 мин


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
McLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкарMcLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкар
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине снова подскочили цены на бензин, дизтопливо и газВ Украине снова подскочили цены на бензин, дизтопливо и газ
Стало известно, когда в Украине исчезнут очереди на АЗССтало известно, когда в Украине исчезнут очереди на АЗС
Эксперт объяснил, при каком условии исчезнут очереди на АЗСЭксперт объяснил, при каком условии исчезнут очереди на АЗС
Беспредела на заправках не допустят: полиция взяла под контроль цены на АЗС
Стало известно, на сколько завышают цены украинские АЗССтало известно, на сколько завышают цены украинские АЗС
АЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять автоАЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять авто
Харьковские АЗС вынудили снизить цены до самых низких в странеХарьковские АЗС вынудили снизить цены до самых низких в стране
Дизель и бензин опять подорожают? Какие цены на топливо и что будет дальшеДизель и бензин опять подорожают? Какие цены на топливо и что будет дальше
Украинские АЗС показали обновленные цены на бензин, дизтопливо и газУкраинские АЗС показали обновленные цены на бензин, дизтопливо и газ
АЗС показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областяхАЗС показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областях
Последние новости
Подгружаем последние новости