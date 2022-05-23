Эксперт развенчал мифы про бесплатную растаможку евроблях

Стансилав Бучацкий, занимающий должность директора "Института исследований авторынка", считает, что вокруг бесплатной растаможки автомобилей в Украине создано много мифов. Он разоблачил главнее три из них.

Во-первых, Бучацкий считает, что бесплатная растаможка не предназначена только для ввоза дорогих автомобилей. При этом в некоторых СМИ утверждается, что бесплатной растаможкой пользуются для ввоза дорогих автомобилей. На самом деле бесплатно растаможено всего около 40 дорогих автомобилей. Остальные – доступного ценового сегмента.

Во-вторых, ввозимые в Украину автомобили на иностранной регистрации не создают очереди на границе. Даже без них, считает Бучацкий, были бы очереди в пунктах пропуска из-за изменившейся логистики.

В-третьих, автомобили, ввезенные по бесплатной растаможке, не создадут большого напряжения на дорогах, ведь до войны их ввозили примерно в 2 раза больше. Некоторые украинцы бояться, что большое количество евроблях, везенных бесплатно, будут создавать проблемы на дорогах.

Эксперт считает, что это три главные мифы, возникшие на почве разрешения бесплатно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации во время военного положения.

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