Верховной Раде Украины предложили с 1 июля отменить бесплатную растаможку авто

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины поддержал правительственный законопроект №7418, предусматривающий отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект № 7418 предусматривает введение с 1 июля 2022 года всех налогов при растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Однако, бесплатная растаможка остается для автомобилей, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Железняк также сообщил, что Кабмин сейчас разрабатывает новый закон про упрощенную растаможку автомобилей через приложение "Дія".

В ближайшее время законопроект № 7418 передадут в сессионный зал. Утвердят ли его народные депутаты – покажет время. Голосование в сессионном зале состоится на следующей неделе.

Нужно напомнить, что бесплатную растаможку евроблях ввели в начале апреля. Ожидалось, что эта льгота будет действовать до конца войны с РФ . Однако, правительство недовольно тем, что государственный бюджет из-за бесплатной растаможки не получил 15 млрд гривен. Особенно Кабинету министров не нравится то, что украинцы бесплатно легализуют премиальные автомобили.

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