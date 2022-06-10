Верховной Раде Украины предложили с 1 июля отменить бесплатную растаможку авто

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины поддержал правительственный законопроект №7418, предусматривающий отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Верховной Раде Украины предложили с 1 июля отменить бесплатную растаможку авто

Законопроект № 7418 предусматривает введение с 1 июля 2022 года всех налогов при растаможке автомобилей на иностранной регистрации. Однако, бесплатная растаможка остается для автомобилей, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Железняк также сообщил, что Кабмин сейчас разрабатывает новый закон про упрощенную растаможку автомобилей через приложение "Дія".

Верховной Раде Украины предложили с 1 июля отменить бесплатную растаможку авто

В ближайшее время законопроект № 7418 передадут в сессионный зал. Утвердят ли его народные депутаты – покажет время. Голосование в сессионном зале состоится на следующей неделе.

Нужно напомнить, что бесплатную растаможку евроблях ввели в начале апреля. Ожидалось, что эта льгота будет действовать до конца войны с РФ. Однако, правительство недовольно тем, что государственный бюджет из-за бесплатной растаможки не получил 15 млрд гривен. Особенно Кабинету министров не нравится то, что украинцы бесплатно легализуют премиальные автомобили.

Ранее эксперт предупредил о возможном новом витке топливного кризиса в Украине.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехамиНикто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-10 любимых новых автомобилей украинцевТОП-10 любимых новых автомобилей украинцев
Налоговый комитет поддержал возврат налогов и пошлины за растаможку автоНалоговый комитет поддержал возврат налогов и пошлины за растаможку авто
Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 годаЕвропарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
В Украине снова выпускают легковые автомобилиВ Украине снова выпускают легковые автомобили
Три альтернативных законопроекта по растаможке автомобилей – что предлагаютТри альтернативных законопроекта по растаможке автомобилей – что предлагают
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 10 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 10 июня
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 9 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 9 июня
В РФ начали массово закрываться автомобильные мойкиВ РФ начали массово закрываться автомобильные мойки
Регистрация авто в сервисном центре МВД: как рассчитать услугу, не выходя из домаРегистрация авто в сервисном центре МВД: как рассчитать услугу, не выходя из дома
Депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцевДепутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости