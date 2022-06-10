Налоговый комитет поддержал возврат налогов и пошлины за растаможку авто

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный законопроект №?7418, предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары. Об этом в телеграм-канале написал член налогового комитета, народный депутат Ярослав Железняк.

Фото: dailyadvent.com

По его словам, 19 членов Комитета поддержали законопроект, и только 4 воздержались.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что восстановление налогообложения импорта необходимо для наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией.

Льготное растаможивание автомобилей (кроме идущих на нужды Вооруженных Сил Украины) отменяется с 1 июля, сообщил Железняк.

Параллельно Кабмин должен разработать новый закон об упрощенном растаможивании авто через Дию.

«Решение Комитета принято за основу и в целом. Но финальное решение за Радой», — написал депутат.

Предыстория

Ранее Минфин писал, что 30 мая Кабинет министров представил законопроект №?7418, которым предложил вернуть пошлины на ввезенные в Украину автомобили для собственного пользования.

Как отметили в Правительстве, в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 13 млрд грн. Было ввезено более 119 тыс. автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиум-класса.

В то же время Кабмин предложил освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями — одним или несколькими.