Налоговый комитет поддержал возврат налогов и пошлины за растаможку авто
Налоговый комитет Верховной Рады поддержал правительственный
По его словам, 19 членов Комитета поддержали законопроект, и только 4 воздержались.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что восстановление налогообложения импорта необходимо для наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества по сравнению с производимой внутри страны продукцией.
Льготное растаможивание автомобилей (кроме идущих на нужды Вооруженных Сил Украины) отменяется с 1 июля, сообщил Железняк.
Параллельно Кабмин должен разработать новый закон об упрощенном растаможивании авто через Дию.
«Решение Комитета принято за основу и в целом. Но финальное решение за Радой», — написал депутат.
Предыстория
Ранее Минфин писал, что 30 мая Кабинет министров представил
Как отметили в Правительстве, в результате освобождения от налогообложения ввозной пошлиной, акцизным налогом и НДС в бюджет не поступило 13 млрд грн. Было ввезено более 119 тыс. автомобилей, нередки случаи ввоза авто премиум-класса.
В то же время Кабмин предложил освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями — одним или несколькими.