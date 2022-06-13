В Украине изменится порядок растаможки евроблях

В Украине в ближайшее время изменится процесс налогообложения автомобилей на иностранных номерах при их растаможке. Кабмин уже одобрил соответствующий законопроект, и его скоро зарегистрируют в парламенте Украины.

Проект закона предусматривает, что таможенные органы будут растамаживать легковые автомобили на основании электронной таможенной декларации. Ее нужно будет подавать через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Но есть одно исключение для предприятий. Они смогут прибегнуть к любой другой форме декларирования, если речь идет про иномарки старше трех лет.

К сожалению, других подробностей про этот законопроект еще нет, так как он пока не зарегистрирован в Верховной Раде. Зарегистрировать в парламенте его должны в ближайшее время.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине растаможка автомобилей на иностранных номерах вновь станет платной. Правда, евробляхи для нужд ВСУ можно будет оформлять бесплатно.

Правительство готовится перевести растаможку автомобилей в приложение "Дія", что поможет избежать коррупции на таможенных пунктах. Участие таможенников в растаможке евроблях больше не понадобится.