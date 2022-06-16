Бесплатная растаможка евроблях продлится до конца июля - “АвтоЕвроСила“

В Украине бесплатная растаможка автомобилей на иностранной регистрации для всех желающих продлится еще не меньше месяца, то есть до конца июля 2022 года. Об этом сообщила общественная организация "АвтоЕвроСила", ссылаясь на инсайдерскую информацию из Верховной Рады Украины.

Бесплатная растаможка евроблях продлится до конца июля - “АвтоЕвроСила“

"Нам объяснили, что, учитывая резонансность проекта закона и количество поданных альтернативных законопроектов, голосование в зале (в сессионном зале ВР – Ред.) будет сложным. Если вообще будет", - говорится в сообщении "АвтоЕвроСилы".

Речь идет про законопроект № 7418, предусматривающий отмену в Украине бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Его разработал Кабмин, а подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. Законопроект предлагает с 1 июля 2022 года отменить бесплатную растаможку евроблях.

Бесплатная растаможка евроблях продлится до конца июля - “АвтоЕвроСила“

В Верховной Раде нардепы зарегистрировали три альтернативных законопроекта, в которых они предлагают свои три варианта растаможки машин.

Между тем, в Украине с начала апреле и по состоянию на 13 июня 2022 года бесплатно растаможили более 160 000 евроблях. Интересно, что 69% из них – это автомобили с дизельным мотором. Более 54% от всех дизельных машин имеют двигатель объемом 1,5 – 2,5 литра. При этом бесплатно оформили всего 735 электромобилей.

Ранее сообщалось, что государство будет компенсировать кредиты на автомобили, если они утрачены в результате боев или оккупации.


Максимов Віталій, Тудей





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