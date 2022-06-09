Стало известно, сколько в Украине бесплатно растаможили евроблях

В Украине с апреля и по состоянию на 6 июня 2022 года бесплатно растаможили более 140 000 автомобилей на иностранной регистрации. Такую статистику обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что если бы не были отменены налоги на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, то владельцам этих 140 000 евроблях пришлось бы заплатить в общей сложности около 15,4 млрд гривен.

Нужно отметить, что в июне начало снижаться количество автомобилей на иностранных номерах, которые ввозят в Украину. Если в мае каждый день растамаживали до 5000 евроблях, то в начале июня – примерно по 2650.

Чаще всего евробляхи в нашу страну ввозят через Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Закарпатскую области. Так, Волынская таможня уже оформила более 35 000 автомобилей на иностранной регистрации.

Напомним, бесплатной растаможку евроблях сделали в первой половине апреля. Предполагается, что эта льгота будет распространяться на все время действия военного положения. Однако, Кабмин хочет ее отменить. В Верховной Раде уже даже зарегистрировали соответствующий законопроект. Правительство очень недовольно тем, что в государственный бюджет не попадают миллиарды гривен.

Ранее сообщалось, что народные депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев.