Стало известно, сколько в Украине бесплатно растаможили евроблях

В Украине с апреля и по состоянию на 6 июня 2022 года бесплатно растаможили более 140 000 автомобилей на иностранной регистрации. Такую статистику обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Стало известно, сколько в Украине бесплатно растаможили евроблях

Он отметил, что если бы не были отменены налоги на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, то владельцам этих 140 000 евроблях пришлось бы заплатить в общей сложности около 15,4 млрд гривен.

Нужно отметить, что в июне начало снижаться количество автомобилей на иностранных номерах, которые ввозят в Украину. Если в мае каждый день растамаживали до 5000 евроблях, то в начале июня – примерно по 2650.

Чаще всего евробляхи в нашу страну ввозят через Волынскую, Львовскую, Ровенскую и Закарпатскую области. Так, Волынская таможня уже оформила более 35 000 автомобилей на иностранной регистрации.

Стало известно, сколько в Украине бесплатно растаможили евроблях

Напомним, бесплатной растаможку евроблях сделали в первой половине апреля. Предполагается, что эта льгота будет распространяться на все время действия военного положения. Однако, Кабмин хочет ее отменить. В Верховной Раде уже даже зарегистрировали соответствующий законопроект. Правительство очень недовольно тем, что в государственный бюджет не попадают миллиарды гривен.

Ранее сообщалось, что народные депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев.


Максимов Віталій, Тудей





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