В Украине до конца войны запретили моторки, яхты и гидроциклы: где действует запрет

Ограничения установлены как областными администрациями, так и Государственной пограничной службой, информирует ZN.ua.

В Украине до конца войны запретили моторки, яхты и гидроциклы: где действует запрет
© Фото из открытых источников

Областные военные администрации установили дополнительный запрет на передвижение маломерных плавсредств на весь период военного положения. Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства.

В частности, запрет касается каскада Днепровских водохранилищ.

"Учитывая постоянные военные действия, установлен дополнительный запрет на передвижение маломерных плавсредств на каскаде Днепровских водохранилищ (Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днепровское и Каховское ) на весь период военного положения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Государственная пограничная служба на такой же период установила запрет на передвижение маломерных плавсредств в Черном море, Днестровском, Будательском лиманах, г. Дунай и г. Днепр в пределах Черниговской области.

В Госрыбагентстве призвали украинцев ответственно отнестись к установленным ограничениям и соблюдать правила.

Как сообщалось, во время действия военного положения будут закрыты пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве.

Также на период действия военного состояния запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

Кроме того, в Одесской области утверждена Инструкция о порядке учета и выпуска маломерных судов, других плавсредств в территориальное море и внутренние воды в пределах Одесской области, где установлена пограничная полоса и контролируемый пограничный район.

Малое/маломерное судно – моторное судно с корпусом длиной до 24 метров и парусное судно с корпусом длиной от 2,5 до 24 метров валовой вместимостью менее 80 единиц (за исключением судов, перевозящих свыше 12 пассажиров, судов, перевозящих опасные) буксиров, толкателей, ледоколов, паромов, судов вспомогательного и технического флота), а также водные мотоциклы (гидроциклы).

По материалам: Госрыбагентство/facebook /

Лия Ильченко, ZN.ua





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