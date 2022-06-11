Кабмин внес в ВР три законопроекта, которые частично изменят правила растаможки евроблях

В частности, в Украине полностью освободят от налогообложения электроавтомобили и частично гибридные автомобили, информирует ZN.ua.

Кабмин внес в ВР три законопроекта, которые частично изменят правила растаможки евроблях
© Фото из открытых источников

Кабинет министров внес в Верховную раду три законопроекта, которые предусматривают полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями, растаможку авто в приложении «Дія» и куда направлять акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наш законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями. В рамках Украинского зеленого курса — это и забота о нашей экологии, и более чистый воздух», — отметил глава Правительства.


Лия Ильченко, ZN.ua





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