Кабмин внес в ВР три законопроекта, которые частично изменят правила растаможки евроблях

Кабинет министров внес в Верховную раду три законопроекта, которые предусматривают полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями, растаможку авто в приложении «Дія» и куда направлять акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины транспортных средств. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Наш законопроект содержит нормы, предусматривающие полное освобождение от налогообложения автомобилей с электрическими двигателями и меньшую ставку для авто с гибридными двигателями. В рамках Украинского зеленого курса — это и забота о нашей экологии, и более чистый воздух», — отметил глава Правительства.