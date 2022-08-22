Поліція нагадала водіям правила проїзду залізничного переїзду

Щороку в Україні на залізничних переїздах трапляються ДТП, деякі з яких мають тяжкі наслідки. Патрульна поліція на своїй сторінці у Facebook нагадала водіям правила проїзду залізничного переїзду.

Поліція нагадала водіям правила проїзду залізничного переїзду

Через залізничний переїзд автомобілям не можна переїжджати, якщо черговий по переїзду подає сигнал, що забороняє рух. У цьому випадку черговий стоїть із піднятим над головою жезлом або з руками убік.

Якщо ви побачили, що почав опускатися шлагбаум, потрібно негайно загальмувати. І, звичайно, не можна рухатися при опущеному шлагбаумі, при сигналі світлофора, що забороняє, або звуковому сигналі.

Крім того, потрібно загальмувати перед залізничним переїздом, якщо за ним утворився затор, тому що в цьому випадку автомобіль може зупинитися прямо на залізничній колії. Якщо ви побачили, що до переїзду наближається поїзд, тоді теж потрібно зупинити машину.

Поліція нагадала водіям правила проїзду залізничного переїзду

Нагадаємо, в Україні за проїзд через залізничний переїзд на червоний сигнал світлофора передбачається штраф у розмірі 850 гривень, або тимчасове вилучення автомобіля, або позбавлення посвідчення водія на строк до 1 року, або адміністративний арешт на 10 діб. Якщо при цьому в салоні були пасажири, то покарання буде суворішим.

Раніше стало відомо, що в Україні під час воєнного стану юридичним особам більше не потрібно ставити автомобілі на облік у військкоматах.


Максимов Віталій, Тудей





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