На західному кордоні вводять нові правила перетину авто

В Держмитслужбі вирішили по-новому організувати пропуск легкових та вантажних автомобілів через пункти пропуску на західному кордоні, щоб вирішити проблему із заторами.

Зокрема, з 1 вересня автомобілі вантажністю до 7 тонн пропускатимуть на чотирьох пунктах, а вантажністю понад 7 тонн - інших чотирьох.

Згідно з повідомленням, легкові автомобілі пропускатимуть на пунктах пропуску: «Устилуг – Зосин»; «Грушів –Будомеж»; «Смільниця –Кросценко»; «Угринів – Долгобичув».

В свою чергу для вантажівок відкриють пункти пропуску: «Рава-Руська – Хребенне»; «Краківець – Корчова»; «Шегині - Медика»;«Ягодин – Дорогуск».

У Держмитслужбі пояснюють, що затори з фур виникають через перенаправлення експортних потоків - з гуманітарною допомогою, зерном, паливно-мастильніми матеріалами.