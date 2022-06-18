Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для ввоза евроблях

Перечень стал больше за счет морских и речных портов.

Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для ввоза евроблях
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Кабмин расширил перечень пунктов пропуска для перемещения транспортных средств, приобретенных за пределами таможенной территории Украины гражданами страны. Перечень расширен за счет морских и речных портов. Об это говорится в распоряжение от 14 июня 2022 г. № 479-р.

Согласно документу, перемещение транспортных средств осуществляется в:

  • пункте пропуска через государственную границу для международного пассажирского автомобильного сообщения "Устилуг";
  • международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Грушев";
  • международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Малый Березный";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Черноморский рыбный порт";
  • пункте пропуска через государственную границу "Черноморский морской порт" для международного морского и паромного сообщения;
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Черноморский судоремонтный завод";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Одесский морской торговый порт";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "морской порт Южный";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Измаильский морской торговый порт";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Ренийский морской порт";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Усть-Дунайский морской торговый порт";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для морского сообщения "Белгород-Днестровский морской торговый порт";
  • международном пункте пропуска через государственную границу для паромного, морского и речного грузо-пассажирского сообщения на территории общества с ограниченной ответственностью "Паромный комплекс Орловка".

"Установить, что завершение действий по перемещению на таможенную территорию Украины товаров (транспортных средств), которые были выгружены с судов заграничного плавания в зону таможенного контроля на территории морского, речного порта в соответствии со статьей 210 Таможенного кодекса Украины и ввозимых гражданами с целью свободного обращения, осуществляется в соответствии с частью седьмой статьи 365 Таможенного кодекса Украины", - говорится в сообщении.


Середа Елена, ZN.ua





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