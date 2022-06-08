Бесплатную растаможку евроблях могут отменить в июне

Бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации в Украине могут отменить до конца текущего месяца, то есть до конца июня 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook рассказала общественная организация "АвтоЕвроСила".

"Мы боремся за то, чтобы закон о растаможивании 0% не отменили. Но есть большая вероятность, что он будет действовать только до конца этого месяца!", - говорится в сообщении "АвтоЕвроСилы".

Напомним, бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации ввели в начале апреля 2022 года. Предполагается, что эта льгота будет действовать до окончания военного положения. Однако, предпринимаются попытки ее отменить, так как государственный бюджет не получает из-за нее деньги.

Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 7418, разработанный Кабинетом министров. Его подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. В пояснительной записке к нему говорится, что из-за бесплатной растаможки государство не получило 13 млрд гривен, а эти деньги могли очень пригодиться во время войны. Кроме того, указывается, что часто бесплатно растамаживают элитные автомобили.

Между тем, на сайте интернет-представительства президента Украины уже есть петиция с просьбой не отменять бесплатную растаможку машин.

Ранее сообщалось, что в Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение "Дия".