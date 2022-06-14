В Украине могут вновь начать проверять качество топлива

В Украине во время военного положения могут вновь начать проверять качество бензина и дизельного топлива, которые продают АЗС. С такой инициативой выступила Госпродпотребслужба, сообщил Олег Рубан, один из чиновников этого ведомства.

В марте 2022 года Кабмин на время действия военного положения запретил проверять качество топливо, продаваемого на АЗС.

Рубан отметил, что некоторые заправки совершают мошеннические действия и продают некачественное топливо. Если это продолжится, то вскоре украинцы не смогут ездить на своих автомобилях, так как они сломаются из-за плохого качества топлива.

Напомним, по словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в Украине во время войны с роSSийскими оккупантами стало больше некачественного топлива. Он это объяснил активизацией работы мини-НПЗ, которые выпускают бензин низкого качества из-за недостатка октаноповышающих компонентов.

Кроме того, в Украине во время военного положения можно продавать топливо экологического стандарта Евро-3. После окончания войны его вновь запретят продавать.

Между тем, контролировать цены на АЗС уже начали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. Нарушителей привлекают к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.