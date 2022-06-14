В Украине могут вновь начать проверять качество топлива

В Украине во время военного положения могут вновь начать проверять качество бензина и дизельного топлива, которые продают АЗС. С такой инициативой выступила Госпродпотребслужба, сообщил Олег Рубан, один из чиновников этого ведомства.

В Украине могут вновь начать проверять качество топлива

В марте 2022 года Кабмин на время действия военного положения запретил проверять качество топливо, продаваемого на АЗС.

Рубан отметил, что некоторые заправки совершают мошеннические действия и продают некачественное топливо. Если это продолжится, то вскоре украинцы не смогут ездить на своих автомобилях, так как они сломаются из-за плохого качества топлива.

Напомним, по словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в Украине во время войны с роSSийскими оккупантами стало больше некачественного топлива. Он это объяснил активизацией работы мини-НПЗ, которые выпускают бензин низкого качества из-за недостатка октаноповышающих компонентов.

В Украине могут вновь начать проверять качество топлива

Кроме того, в Украине во время военного положения можно продавать топливо экологического стандарта Евро-3. После окончания войны его вновь запретят продавать.

Между тем, контролировать цены на АЗС уже начали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины. Нарушителей привлекают к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделейВ Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделей
Водительские права в Украине можно обменять на европейские: инструкцияВодительские права в Украине можно обменять на европейские: инструкция
В Украине повышаются тарифы на проезд в общественном транспортеВ Украине повышаются тарифы на проезд в общественном транспорте
В Украине изменится порядок растаможки евробляхВ Украине изменится порядок растаможки евроблях
Эксперт прогнозирует дефицит дизеля в УкраинеЭксперт прогнозирует дефицит дизеля в Украине
В сервисных центрах МВД вновь появилась электронная очередьВ сервисных центрах МВД вновь появилась электронная очередь
АЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять автоАЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять авто
В Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фотоВ Украине заметили новый спорткар Porsche - стоит больше 6 млн: фото
В Украине снова выпускают легковые автомобилиВ Украине снова выпускают легковые автомобили
Стало известно, сколько в Украине бесплатно растаможили евробляхСтало известно, сколько в Украине бесплатно растаможили евроблях
Последние новости
Подгружаем последние новости