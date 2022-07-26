Автогаз продовжує дешевшати: паливо вже коштує менше 30 грн/літр

Середня ціна на скраплений газ 26 липня у мережах АЗС знизилася на 15 коп./л – до 29,94 грн/л. – повідомляє Консалтингова група «А-95».

За повідомленням , на станціях AMIC автогаз здешевшав на 0,25 грн/л, до 29,74 грн/л.

У мережі ZOG продукт здешевшав на 1,5 грн/л, до 29,50 грн/л, на станціях Chipo — на 1,47 грн/л, до 30,03 грн/л

На 0,30 грн/л знизили ціну мережі «Автотранс» і BVS, до 29,48 і 29,49 грн/л відповідно.

У мережах UPG, «БРСМ-Нафта», Rodnik, Mango і VostokGaz автогаз здешевшав 5-65 коп./л.