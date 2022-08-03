У Черкасах автогаз подешевшав до 25 грн/літр

У Черкасах мережа Motto знизила вартість автогазу до 24,98 грн за один літр, повідомило Консалтингове агентство "А-95". Це результат "цінових воєн" операторів роздрібного паливного ринку із нелегальними АЗС.

Станом на 3 серпня 2022 року в Черкасах середня вартість палива для автомобілів із ГБО становила 26,25 гривень за один літр, тоді як загалом по Україні – 28,54 грн/літр. Тобто у Черкасах найменша середня вартість автогазу в Україні.

Експерти пояснюють таку ситуацію у Черкасах "ціновими війнами". Нелегальні АЗС у цьому місті знизили ціну на паливо для автомобілів із ГБО, тому оператори ринку змушені також знижувати ціни. Інакше до них перестануть їздити клієнти.

Нагадаємо, у липні 2022 року автогаз на українських АЗС подешевшав на 27% - до 28,87 грн/літр. Це пояснюється зниженням попиту на автогаз, а також збільшенням постачання скрапленого газу в Україну (у липні постачання автогазу збільшилися приблизно на 10%).

Не завадило зниженню вартості зрідженого газу й збільшення офіційного курсу долара, яке відбулося 21 липня. А ось ціна на бензин та дизельне паливо трохи збільшилися.

Раніше стало відомо, що буде з імпортом автомобілів до України.