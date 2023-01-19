Ціни на автогаз ще більше знизились на АЗС

Станом на 19 січня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС становить 27,65 грн/л, що на 31 копійку менше, ніж днем раніше. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку «Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання еnkorr.

Ціни на автогаз ще більше знизились на АЗС
Фото: focus.ua

Деталі

На станціях ОККО, WOG і Socar автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 0,20 грн/л і 0,13 грн/л — до 28,26 грн/л, 28,28 грн/л і 27/98 грн/л відповідно.

Мережа Neftek знизила ціну на 50 коп./л.

На АЗК Shell, VST, Amik, KLO і UPG ціни не змінилися.

При цьому найменше зниження ціни — на 4 коп./л — зафіксовано на АЗК мережі Mango, найбільше — на 1,95 грн/л — на станціях мережі ZOG. Понад гривню скинули також на станціях «Фактор» (-1,10 грн/л) і «Укрнафта» (-1,45 грн/л).

Найдорожче на сьогодні - 28,49 грн/л — автогаз коштує на АЗС мережі Neftek, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 50 коп./л, найдешевше — 24,85 грн/л — у мережі «Авантаж 7», де автогаз за добу здешевшав на 20 коп./л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 18 по 19 січня, грн/л:





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