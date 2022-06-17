В Украине снова подорожали бензин и дизтопливо: какие цены на заправках

Украинские АЗС снова обновили цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные Минфина.

Так, средняя стоимость бензина премиум по состоянию на 15 июня повысилась на 1 копейку, составив 52,29 грн/л. Литр А-95 подорожал на две копейки, составив 50,30 грн/л. А вот А-92 остался на прежнем уровне – 51,50 грн/л.

Тем временем, дизтопливо подешевело на 1 копейку, составив 56,59 грн/л, а премиум прибавило в цене 2 копейки, составив 58,21 грн/л.

Ценник на автогаз опустился на 77 копеек – теперь его можно приобрести за 41,75 грн.