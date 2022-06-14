Для Украины согласовали "транспортный безвиз" со странами ЕС: что это значит для украинцев

Украина и ЕС согласовали текст Соглашения о либерализации автоперевозок, для перевозчиков подписание Соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС . Подписание документа запланировано в конце июня, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Благодаря заключению такого Соглашения, мы сможем существенно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС . Это критически важно именно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах", - заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Параллельно происходит работа над развитием пограничной инфраструктуры, которая значительно увеличит пропускную способность на западных границах. В частности, в рамках проекта "Открытая граница" планируется ликвидировать все узкие места на границе.

"Благодарю европейских партнеров за поддержку Украины и ожидаем, что уже в ближайшее время сможем закрепить наши договоренности на официальном уровне" – заявил Министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Ограниченное количество разрешений на международные перевозки было достаточно критической проблемой для украинских перевозчиков на протяжении последних 5 лет. С момента подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в 2016 году товарооборот со странами Евросоюза вырос почти вдвое, а количество грузоперевозок автомобильным транспортом – на 42%.

В то же время количество разрешений на международные перевозки в отдельные страны ЕС не только не увеличивалось, но даже сокращалось. Ежегодно это приводило к большим потерям как украинских перевозчиков, так и экономики страны в целом.

В условиях полномасштабной войны и блокирования украинских портов объем экспорта автомобильным транспортом и, как следствие, потребность в разрешениях на международные перевозки по некоторым направлениям, выросла в несколько раз.