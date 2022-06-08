Закарпатье отказалось поставлять горючее в другие регионы Украины

Закарпатские топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность Закарпатской области. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, сообщает сайт Закарпатской областной военной администрации.

"Местные топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность Закарпатья. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения", - отметил он.

По его словам, все поставщики работают в одной команде на едином топливном рынке области. При этом, местные топливные компании занимают сегодня 40% этого рынка, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.

Напомним, в конце мая Венгрия попала в очередной скандал в Евросоюзе , который был связан также с вопросом топлива. 27 мая правительство Венгрии внезапно объявило, что со следующего дня только автомобилям с венгерскими регистрационными номерами будет разрешено заправлять бензин или дизельное топливо по цене 1,22 евро (480 форинтов) за литр.