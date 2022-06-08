Закарпатье отказалось поставлять горючее в другие регионы Украины

Пример Венгрии оказался заразным?

Закарпатье отказалось поставлять горючее в другие регионы Украины
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Закарпатские топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность Закарпатской области. Об этом заявил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, сообщает сайт Закарпатской областной военной администрации.

"Местные топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность Закарпатья. И это даже несмотря на сверхрентабельные предложения", - отметил он.

По его словам, все поставщики работают в одной команде на едином топливном рынке области. При этом, местные топливные компании занимают сегодня 40% этого рынка, что более чем в 10 раз превышает долю до начала активной фазы войны.

Напомним, в конце мая Венгрия попала в очередной скандал в Евросоюзе, который был связан также с вопросом топлива. 27 мая правительство Венгрии внезапно объявило, что со следующего дня только автомобилям с венгерскими регистрационными номерами будет разрешено заправлять бензин или дизельное топливо по цене 1,22 евро (480 форинтов) за литр.

Это решение рассмотрит Европейская комиссия, которой не понравился подобный топливный "сепаратизм". Согласно директиве об услугах , которая является обязательной для всех стран ЕС, государства должны обеспечить, чтобы компании не дискриминировали получателей услуг.

По материалам: Закарпатская ОГА /

Лия Ильченко, ZN.ua





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