АЗС Украины показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областях

Украинцам показали, как выглядят цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях страны.

Как передает «Хвиля», об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.

Цены в Львовской области

Так, по состоянию на 26 июня средняя стоимость бензина А-98 в Львовской области установлена на уровне 49,50 грн/л. А-95+ продается немного дороже – 51,25 грн/л. Ценник на А-95 составляет 50,45 грн/л, а вот литр А-92 можно приобрести за 50,45 грн/л.

Тем временем, средняя цена на дизтопливо и дизтопливо плюс остается на прежнем уровне – 56,50 грн/л.

А вот автогаз продается по 40,02 грн.

Цены в Харьковской области

В Харьковской области отличаются цены только на бензин А-95 и А-92, а также автогаз – их можно приобрести дешевле. В частности, ценник на А-95 установлен на уровне 49,95 грн/л, А-92 – 49,45 грн/л. Также можно приобрести А-80 по цене 27,18 грн/л.

Что касается автогаза, то его стоимость на несколько копеек ниже, чем в Киевской области – 39,99 грн.

Цены в Одесской области

Стоимость топлива и автогаза в Одесской области также немного отличается от других областей. Так, А-95 продается по 50,50 грн/л, А-92 – 49,50 грн/л, А-80 27,77 грн/л. Дизтопливо также можно приобрести дешевле на 50 копеек – его стомость составляет 56,00 грн/л.

Автогаз продается по цене 39,50 грн.





Интересные новости
Новий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовераНовий BMW X3 викотили на випробування: папараці "злили" перші фото кросовера
Безмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машинБезмитне ввезення автомобілів: українці вразили Європу купівлею 200 тисяч машин
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Стало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілівСтало відомо, навіщо в Україні скасували безкоштовне розмитнення автомобілів
В Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалимиВ Україні під час війни на 34% знизилася кількість ДТП із постраждалими
Блок рекламы


Похожие новости
В мережі показали, як виглядає український електромобіль за 7000 доларів
Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3Шпигуни показали абсолютно новий BMW X3
Стало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціноюСтало відомо, коли в Україні з'явиться бензин за “справедливою“ ціною
Украинские АЗС начали снижать цены на популярные виды топливаУкраинские АЗС начали снижать цены на популярные виды топлива
Шпигуни вперше показали оновлену Skoda OctaviaШпигуни вперше показали оновлену Skoda Octavia
Бензин дорожает: когда в Украине улучшится ситуация с топливом и сколько оно стоит 21 июняБензин дорожает: когда в Украине улучшится ситуация с топливом и сколько оно стоит 21 июня
Топливо в Украине: какие цены на АЗС ждут водителей в начале неделиТопливо в Украине: какие цены на АЗС ждут водителей в начале недели
Дефіцит палива: скільки часу можна зберігати бензин у гаражіДефіцит палива: скільки часу можна зберігати бензин у гаражі
Мережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 20 червняМережі АЗС оновили ціну бензину, ДП та автогазу: скільки коштує пальне 20 червня
У Кабміні перенесли дату завершення дефіциту бензину: названо нову причинуУ Кабміні перенесли дату завершення дефіциту бензину: названо нову причину
Последние новости
Подгружаем последние новости