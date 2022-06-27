АЗС Украины показали цены на бензин, дизтопливо и газ в разных областях

Украинцам показали, как выглядят цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях страны.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.

Цены в Львовской области

Так, по состоянию на 26 июня средняя стоимость бензина А-98 в Львовской области установлена на уровне 49,50 грн/л. А-95+ продается немного дороже – 51,25 грн/л. Ценник на А-95 составляет 50,45 грн/л, а вот литр А-92 можно приобрести за 50,45 грн/л.

Тем временем, средняя цена на дизтопливо и дизтопливо плюс остается на прежнем уровне – 56,50 грн/л.

А вот автогаз продается по 40,02 грн.

Цены в Харьковской области

В Харьковской области отличаются цены только на бензин А-95 и А-92, а также автогаз – их можно приобрести дешевле. В частности, ценник на А-95 установлен на уровне 49,95 грн/л, А-92 – 49,45 грн/л. Также можно приобрести А-80 по цене 27,18 грн/л.

Что касается автогаза, то его стоимость на несколько копеек ниже, чем в Киевской области – 39,99 грн.

Цены в Одесской области

Стоимость топлива и автогаза в Одесской области также немного отличается от других областей. Так, А-95 продается по 50,50 грн/л, А-92 – 49,50 грн/л, А-80 27,77 грн/л. Дизтопливо также можно приобрести дешевле на 50 копеек – его стомость составляет 56,00 грн/л.

Автогаз продается по цене 39,50 грн.