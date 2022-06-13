Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 13 июня

Ситуация с горючим в Украине по-прежнему нестабильна - водители часами стоят в очередях, чтобы заправится, а цены стабильно растут, информирует Апостроф.

Какие средние цены топлива на популярных украинских АЗС состоянием на 13 июня по данным auto.ria, сообщает "Апостроф".

Стоит отметить, что в таблице представлены усредненные цены на заправках по всей Украине и могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.

Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины.

Минимальная цена бензина категории А-95 на заправке Shell - 45,68 грн/л. На 3 гривны и 22 копейки дороже его продают в компании "UPG" по цене 48,90 грн/л. По самой дорогой цене этот бензин можно приобрести на заправках "Катрал", "Укргаздобыча" и "Маркет" - по 59 и 52 грн/л соответственно.

Дизельное топливо по минимальной цене продают на заправках "Авиас" и "Укрнафта" - по 55 грн/л. На одну гривну дороже его можно купить на заправке "UPG". Дороже всего дизтопливо продают "Катрал" и "Маркет" - по 63 и 59 грн/л соответственно.

Автогаз есть на пяти заправках, его цена колеблется от 37 до 42 грн/л.

Бензин премиум-класса А-95+ есть только на заправках "БРСМ-Нафта", "ОККО" и "Катрал" по цене 51,99, 52 и 59 грн/л соответственно.

Также, четыре из представленных заправок предлагают водителям заправится бензином А-92 - его цена составит от 49 до 57 грн/л.


Мария Швец, Апостроф





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