Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 16 июня

В Украине сохраняется нестабильная ситуация с горючим – оно постоянно растет в цене, а на заправках сохраняются большие очереди, информирует Апостроф.

Какие средние цены на топливо на популярных украинских АЗС состоянием на 16 июня по данным auto.ria, сообщает "Апостроф".

Стоит отметить, что в таблице представлены усредненные цены на заправках по всей Украине и могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.

Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины.

Минимальная цена бензина категории А-95 на заправке Shell - 45,68 грн/л. На 3 гривны и 22 копейки дороже его продают в компании "UPG" по цене 48,90 грн/л. По самой дорогой цене этот бензин можно приобрести на заправках "Катрал", "Укргаздобыча" и "Маркет" - по 59 и 52 грн/л соответственно.

Дизельное топливо по минимальной цене продают на заправках "Авиас" и "Укрнафта" - по 55 грн/л. На одну гривну дороже его можно купить на заправке "UPG". Дороже всего дизтопливо продают "Катрал" и "Маркет" - по 63 и 59 грн/л соответственно.

Бензин категории А-92 есть всего на трех заправках, его цена колеблется от 49 грн/л на заправке "Авиас" до 57 грн/л на АЗС "Катрал".

Автогаза и бензина премиум-класса нет ни на одной из представленных заправок.

В сравнении с предыдущим днем, 15 июня, цены на бензин категории А-95 и дизельное топливо снизились на 1 и 2 копейки соответственно, а на бензин А-92 поднялись на 2 гривны и 2 копейки.


Мария Швец, Апостроф





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