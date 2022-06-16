Volkswagen разрабатывает новый кроссовер для Украины

Компания Volkswagen начала дорожные тесты обновленного компактного кроссовера VW Tiguan, который появится в продаже в 2024 году. Эта модель будет продаваться и в Украине.

Volkswagen разрабатывает новый кроссовер для Украины

Фотошпионы сфотографировали обновленный VW Tiguan во время дорожных тестов. Правда, это пока еще только тестовый мул. То есть у этой новинки кузов старой версии, правда с некоторыми модификациями.

Volkswagen выпускает Tiguan с 2007 года. Покупателям сейчас предлагают его второе поколение (оно появилось в 2016 году). Обновление этого кроссовера уже назрело.

На фотографии мы видим автомобиль, у которого полностью закамуфлирована радиаторная решетка и нет выхлопных труб. Значит, новый Tiguan получит электрическую силовую установку, но при этом сохранит версии с двигателями внутреннего сгорания. Это вполне возможно, ведь конкуренция в сегменте компактных кроссоверов очень большая.

Volkswagen разрабатывает новый кроссовер для Украины

Сейчас покупателям предлагают версию с гибридной силовой установкой eHybrid. Ее общая мощность составляет 245 л.с. и 242 Нм крутящего момента.

Между тем, в Украине VW Tiguan стоит от 1,1 млн гривен. Он оснащается четырехцилиндровым 2,0 л бензиновым двигателем мощностью 220 л.с. Коробка передач – 7-ступенчатая автоматическая DSG.

Volkswagen разрабатывает новый кроссовер для Украины

Ранее стало известно, что Volkswagen к 2030 году полностью откажется от механической коробки передач.


Максимов Віталій, Тудей





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