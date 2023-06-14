Volkswagen почав тестувати Jetta нового покоління

Компанія Volkswagen почала тестувати на дорогах загального користування Volkswagen Jetta нового покоління. Фотошпигуни помітили цю новинку у Європі.

Volkswagen почав тестувати Jetta нового покоління

Перше покоління Volkswagen Jetta з'явилося дуже давно – у 1979 році. Наразі покупцям пропонують його сьоме покоління. Сьоме покоління Jetta з'явилося у 2018 році. У 2022 році цей автомобіль помітно оновили, але все одно випуск нового покоління Jetta вже назрів.

Новий VW Jetta тестують у сильному камуфляжі, тому поки важко сказати щось конкретне про його дизайн. Зважаючи на все, цей автомобіль отримає нову радіаторну решітку, нові бампери, нові фари та задні ліхтарі, а також нові колісні диски.

На задній панелі цього німецького тестового седана ми помітили позначення "Bremsprobe". Що це означає? Думаємо, це означає, що у тестовому прототипі зараз основна увага приділяється тестуванню гальм.

Volkswagen почав тестувати Jetta нового покоління

Звичайно, відбудуться зміни і в салоні, але які конкретно - ми ще не знаємо. Можна припустити, що Jetta нового покоління отримає нову цифрову панель, нову інформаційно-розважальну систему з великим сенсорним дисплеєм. Повинне з'явитись нове обладнання. Також цей седан має отримати нові системи активної безпеки та допомоги водієві. У всякому разі, нові моделі компанії Volkswagen оснащуються сучасним обладнанням і новими системами активної безпеки і допомоги водієві.

А ось який двигун перебуватиме під капотом – ми не знаємо. З чуток, це буде чотирициліндровий двигун.

VW Jetta нового покоління має офіційно дебютувати вже незабаром. Можливо, наприкінці 2023 року. Однак, з чуток, Volkswagen зараз готує заміну Jetta. Це електромобіль VW ID. Aero EV. Раніше фотошпигуни помітили його під час дорожніх тестів замаскованим таким чином, щоб він був схожим на Jetta. Навіщо це було зроблено – нам не зрозуміло.

Volkswagen почав тестувати Jetta нового покоління

Очікується, що електричний седан VW ID. Aero дебютує у другій половині 2023 року. Спочатку його продаватимуть лише в Китаї. Лише за деякий час він з'явиться і в інших країнах світу. Очікується, що у нього запас ходу становитиме понад 600 км (за тестовим циклом WLTP).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що VW Golf нового покоління побудують на новій платформі і він стане електромобілем.


Максимов Віталій, Тудей





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