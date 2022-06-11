Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько сегодня стоит горючее

Украинские сети АЗС скорректировали цены на бензин и дизельное топливо, которые водители в условиях дефицита могут приобрести, информирует Апостроф.

Свежие данные по газозаправочным станциям публикует тематический портал "Все АЗС".

Цены на бензин - Киевская область

За литр бензина марки А95 заправки в Киевской области просят от 50 до 52 гривен. Дизельное топливо водителям обойдется дороже - в среднем по 57 гривен. Литр газа на заправках отпускают от 38 до 42 гривен за литр.

Цены на бензин - Днепропетровская область

Похожие расценки на топливо газозаправочные станции установили на территории Днепропетровщины. За литр бензина марки А95 в среднем придется отдать 50,5 гривен, за премиум А95+ - 51,25 гривен, а дизельное топливо отпускают по 57 гривен.

Цены на бензин - Львовская область

В регионе литр бензина марки А95 обойдется водителям в 50,45 гривен, дизельного топлива - 57 гривен, а за газ придется отдать в среднем 40 гривен.

Цены на безнин - расценки на топливо в других областях Украины


Богдан Соловьев, Апостроф





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