Что происходит с ценами на бензин, дизтопливо и газ в разных областях Украины

АЗС опубликовали свежие цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в разных областях Украины.

Как передает «Хвиля» , об этом свидетельствуют данные сайта vseazs.com.

Цены во Львовской области

Так, по состоянию на 25 июля средние цены на бензин А-98 во Львовской области составляют 49,50 грн/л. А-95+ обойдется немного дороже – 50,50 грн/л. Ценник на А-95 установлен на 5 копеек ниже – 50,45 грн/л.

А-92 можно приобрести за 51,90 грн/л.

Тем временем, средняя цена на дизтопливо составляет 55,45 грн/л. За литр дизтоплива плюс придется отдать 57,50 грн.

А вот ценник на автогаз установлен на уровне 31,82 грн.

Цены в Харьковской области

В Харьковской области цены на бензин и дизтопливо немного отличаются. В частности, А-95+ обойдется на 75 копеек дороже – 51,25грн/л. Ценник на А-95 установлен выше лишь на 1 копейку – 50,50 грн/л. А вот А-92 можно приобрести дешевле – 50,00 грн/л.

На одну копейку дороже обойдется и дизтопливо – 55,50 грн/л, дизтопливо плюс продается на 50 копеек дешевле – 57,00 грн/л.

Цены в Одесской области

В Одесской области цены на горючее отличаются не значительно. Так, ценник на А-92 установлен уровне 51,50 грн/л. Также в наличие есть А-80 по цене 27,77 грн/л.

Дизтопливо продается по 55,49 грн/л, а плюс – 56,50 грн/л.