Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 17 июня

Топливный кризис в Украине все еще продолжается. Средняя стоимость бензина на АЗС в стране на 17 июня практически не изменилась. Однако топливо категории А-95 минимально подорожало. Теперь его можно купить в среднем за 50,29 грн/л.

Об этом сообщает "Апостроф".

В то же время стоимость бензина категории А-92 не изменилась и в среднем составляет 51,50 грн/л, информирует Апостроф.

По состоянию на пятницу, 17 июня, минимально подешевело дизельное топливо. Его средняя цена упала и теперь составляет 56,59 грн/л.

Цены на автогаз в стране в среднем колеблются в пределах 40–46 грн/л.

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС Shell (45,68 грн/л), UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л).

Цены на бензин категории А-92:

Авиас (49 грн/л);

Катрал (57 грн/л);

Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, SOGAR, UPG, Рур групп) до 58-63 грн/л (Укргаздобыча, Маркет, Катрал).


Инна Погрибная, Апостроф





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