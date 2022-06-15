Названы 15 самых популярных у украинцев легковых авто с пробегом

Самым популярным автомобилем с пробегом, с годом выпуска от 2011 и "младше" в Украине в июне стал Renault Megane.

Об этом сообщает AUTO.RIA, информирует Апостроф.

Как пояснили эксперты, основными факторами влияния на формирование спроса и предложения сейчас на украинском авторынке являются все еще действующий топливный кризис и "нулевое растаможивание".

Эти факторы могут сформировать более высокий спрос не только на электромобили, но и на сравнительно "свежие" (по возрасту) легковушки, с небольшого объема двигателями, "В", или, "С" класса, чтобы иметь сбалансированные расходы на обслуживание машины и не слишком тратиться на топливо.


Лена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Украина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенностьУкраина на полпути к исчезновению очередей на АЗС: в прогнозах Минэкономики появилась уверенность
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Британские боевые бронемашины начали прибывать в УкраинуБританские боевые бронемашины начали прибывать в Украину
Беспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроектаБеспошлинный ввоз автомобилей сохранится: детали законопроекта
McLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкарMcLaren "на бляхах": в Украину без растаможки ввезли роскошный суперкар
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделейВ Украине подешевели б/у авто: стоимость популярных моделей
Для Украины согласовали "транспортный безвиз" со странами ЕС: что это значит для украинцевДля Украины согласовали "транспортный безвиз" со странами ЕС: что это значит для украинцев
АЗС України скорегували ціни на всі види палива: скільки зараз коштує заправити автоАЗС України скорегували ціни на всі види палива: скільки зараз коштує заправити авто
Полиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – судПолиция не может под предлогом “профилактики“ останавливать автомобили – суд
Общественный транспорт в Европе: названы страны, в которых не нужно платить за проездОбщественный транспорт в Европе: названы страны, в которых не нужно платить за проезд
Рада отложила рассмотрение закона об отмене бесплатной растаможке автоРада отложила рассмотрение закона об отмене бесплатной растаможке авто
Под Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фотоПод Винницей легковушка влетела в автобус: много погибших, фото
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 13 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 13 июня
АЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять автоАЗС обязали снизить цены - где в Украине сейчас дешевле всего заправлять авто
Харьковские АЗС вынудили снизить цены до самых низких в странеХарьковские АЗС вынудили снизить цены до самых низких в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости