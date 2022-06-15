Названы 15 самых популярных у украинцев легковых авто с пробегом

Самым популярным автомобилем с пробегом, с годом выпуска от 2011 и "младше" в Украине в июне стал Renault Megane.

Об этом сообщает AUTO.RIA, информирует Апостроф .

Как пояснили эксперты, основными факторами влияния на формирование спроса и предложения сейчас на украинском авторынке являются все еще действующий топливный кризис и "нулевое растаможивание".

Эти факторы могут сформировать более высокий спрос не только на электромобили, но и на сравнительно "свежие" (по возрасту) легковушки, с небольшого объема двигателями, "В", или, "С" класса, чтобы иметь сбалансированные расходы на обслуживание машины и не слишком тратиться на топливо.