Депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев

Народные депутаты предложат альтернативные проекты законов правительственному законопроекту № 7418, который предусматривает отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

Депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев

По его словам, в украинском парламенте уже зарегистрировали один альтернативный законопроект - № 7418-1. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном парламентском комитете. Авторы этого законопроекта предлагают оставить бесплатную растаможку евроблях только для участников боевых действий.

Железняк подчеркнул, что группа народных депутатов сейчас разрабатывает еще два альтернативных законопроекта. Подробностей пока нет. Известно только, что в одном из этих проектов законов предложат льготы при растаможке дешевых автомобилей. Скоро эти два проекта закона тоже зарегистрируют в парламенте.

Депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев

Напомним, проект закона № 7418, предусматривающий отмену бесплатной растаможки евроблях, внесен в Верховную Раду премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. У правительства есть две главные претензии к бесплатной растаможке – госбюджет не получает миллиарды гривен, так необходимые во время войны, и часто бесплатно оформляют элитные автомобили.

Ранее сообщалось, что начало снижаться количество ввозимых из-за границы автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Пилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операцииПилот ВСУ, участвовавший в вылетах на «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о ходе секретной операции
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
В Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и ценаВ Киеве возобновит работу детская железная дорога: названа дата и цена
Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июняСети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 2 июня
Блок рекламы


Похожие новости
Бесплатную растаможку евроблях могут отменить в июнеБесплатную растаможку евроблях могут отменить в июне
Украинцы просят оставить бесплатную растаможку автомобилейУкраинцы просят оставить бесплатную растаможку автомобилей
В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“
В Украине хотят снизить налоги на электромобилиВ Украине хотят снизить налоги на электромобили
Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилейШмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей
В одной из областей уже нет очередей на АЗСВ одной из областей уже нет очередей на АЗС
Укрзализныця рассказала о новых правилах для бесплатных поездок украинцев в ПольшеУкрзализныця рассказала о новых правилах для бесплатных поездок украинцев в Польше
За систематическое нарушение ПДД хотят ужесточить наказаниеЗа систематическое нарушение ПДД хотят ужесточить наказание
Бесплатный проезд в поездах для украинцев: "Укрзализныця" предупредила об ужесточении правилБесплатный проезд в поездах для украинцев: "Укрзализныця" предупредила об ужесточении правил
В Украине хотят вернуть госрегулирование цен на бензин и ДТВ Украине хотят вернуть госрегулирование цен на бензин и ДТ
Последние новости
Подгружаем последние новости