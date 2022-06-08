Депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев

Народные депутаты предложат альтернативные проекты законов правительственному законопроекту № 7418, который предусматривает отмену бесплатной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в украинском парламенте уже зарегистрировали один альтернативный законопроект - № 7418-1. Сейчас он находится на рассмотрении в профильном парламентском комитете. Авторы этого законопроекта предлагают оставить бесплатную растаможку евроблях только для участников боевых действий.

Железняк подчеркнул, что группа народных депутатов сейчас разрабатывает еще два альтернативных законопроекта. Подробностей пока нет. Известно только, что в одном из этих проектов законов предложат льготы при растаможке дешевых автомобилей. Скоро эти два проекта закона тоже зарегистрируют в парламенте.

Напомним, проект закона № 7418, предусматривающий отмену бесплатной растаможки евроблях, внесен в Верховную Раду премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. У правительства есть две главные претензии к бесплатной растаможке – госбюджет не получает миллиарды гривен, так необходимые во время войны, и часто бесплатно оформляют элитные автомобили.

Ранее сообщалось, что начало снижаться количество ввозимых из-за границы автомобилей на иностранной регистрации.