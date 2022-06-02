В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“

Уже в июне текущего года украинцы смогут растамаживать автомобили на иностранной регистрации через мобильное приложение "Дия". Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“

По его словам, украинцы будут растамаживать евробляхи еще до въезда в Украину. В результате можно будет избежать очередей и исчезнет коррупция на таможне (конкретно, при растаможке автомобилей на иностранной регистрации).

Шмыгаль подчеркнул, что растамаживать автомобили через приложение "Дія" можно будет очень быстро и легко. Этим будут пользоваться абсолютно все украинцы (для этого нужно быть зарегистрированным в приложении "Дія").

В Украине в июне введут растаможку евроблях через приложение “Дия“

Напомним, еще в 2021 году хотели ввести растаможку автомобилей через приложение "Дія". Утверждалось, что это приведет к снижению цен на растаможку. Однако, потом это нововведение отложили, из-за начала полномасштабного вторжения роSSийских оккупационных войск в Украину.

Между тем, в Украине на время военного положения действует бесплатная растаможка автомобилей на иностранной регистрации. После окончания войны эту льготу отменят.

Ранее стало известно, что в Украине хотят отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Эту инициативу поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль.


Максимов Віталій, Тудей

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