ТОП-10 любимых новых автомобилей украинцев

По данным Укравтопрома, в мае 2022 года в Украине продали 2542 новых автомобиля, что на 69,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Чаще всего украинцы покупали кроссоверы Toyota RAV-4 и Renault Duster.

В частности, в мае в Украине продали 136 кроссоверов Toyota RAV-4 и 101 кроссовер Renault Duster. Таким образом, Toyota RAV-4 даже во время войны остается самым популярным новым автомобилем в нашей стране.

На третьем и четвертом месте по продажам находятся тоже кроссоверы - Skoda Kodiaq (84) и Toyota Yaris Cross (78). На пятом месте Renault Sandero – продано 76 новых автомобилей.

В десятку самых популярных новых автомобилей в Украине в мае также вошли Renault Logan (74), внедорожный хэтчбек Kia Rio X (70), Toyota Corolla (64), Hyundai IONIQ (59) и кроссовер Volkswagen T-ROC (55).

Между тем, в мае сервисные центры МВД зарегистрировали 82 000 автомобилей. То есть новые автомобили составляют всего около 3%.

Напомним, с апреля по 6 июня 2022 года в Украину ввезли более 140 000 б/у автомобилей на иностранной регистрации. Их растаможили бесплатно, согласно постановлению Кабмина.

Ранее эксперт сообщил, что в Украине может повториться топливный кризис апреля-мая 2022 года.