ТОП-10 любимых новых автомобилей украинцев

По данным Укравтопрома, в мае 2022 года в Украине продали 2542 новых автомобиля, что на 69,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Чаще всего украинцы покупали кроссоверы Toyota RAV-4 и Renault Duster.

ТОП-10 любимых новых автомобилей украинцев

В частности, в мае в Украине продали 136 кроссоверов Toyota RAV-4 и 101 кроссовер Renault Duster. Таким образом, Toyota RAV-4 даже во время войны остается самым популярным новым автомобилем в нашей стране.

На третьем и четвертом месте по продажам находятся тоже кроссоверы - Skoda Kodiaq (84) и Toyota Yaris Cross (78). На пятом месте Renault Sandero – продано 76 новых автомобилей.

В десятку самых популярных новых автомобилей в Украине в мае также вошли Renault Logan (74), внедорожный хэтчбек Kia Rio X (70), Toyota Corolla (64), Hyundai IONIQ (59) и кроссовер Volkswagen T-ROC (55).

ТОП-10 любимых новых автомобилей украинцев

Между тем, в мае сервисные центры МВД зарегистрировали 82 000 автомобилей. То есть новые автомобили составляют всего около 3%.

Напомним, с апреля по 6 июня 2022 года в Украину ввезли более 140 000 б/у автомобилей на иностранной регистрации. Их растаможили бесплатно, согласно постановлению Кабмина.

Ранее эксперт сообщил, что в Украине может повториться топливный кризис апреля-мая 2022 года.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Автомобили Ford станут дефицитом в УкраинеАвтомобили Ford станут дефицитом в Украине
Военный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвахВоенный самолет рухнул прямо на жилые дома: появились кадры и данные о жертвах
Никто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехамиНикто не выжил: названо количество жертв авиакатастрофы с морпехами
Блок рекламы


Похожие новости
Европарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 годаЕвропарламент поддержал запрет на продажу автомобилей на дизеле и бензине с 2035 года
Три альтернативных законопроекта по растаможке автомобилей – что предлагаютТри альтернативных законопроекта по растаможке автомобилей – что предлагают
Депутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцевДепутаты хотят оставить бесплатную растаможку для одной категории украинцев
Продажи новых авто во время войны: названы самые популярные маркиПродажи новых авто во время войны: названы самые популярные марки
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
Украинцы просят оставить бесплатную растаможку автомобилейУкраинцы просят оставить бесплатную растаможку автомобилей
Mercedes-Benz отзывает миллион автомобилей за 2004-2015 года из-за проблем с тормозамиMercedes-Benz отзывает миллион автомобилей за 2004-2015 года из-за проблем с тормозами
В мае украинцы приобрели 2,5 тыс. новых авто — УкравтопромВ мае украинцы приобрели 2,5 тыс. новых авто — Укравтопром
Украинская таможня за три месяца изъяла более 1000 автомобилей нарушителейУкраинская таможня за три месяца изъяла более 1000 автомобилей нарушителей
В Украине увеличились продажи новых автомобилейВ Украине увеличились продажи новых автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости