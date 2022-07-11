Популярный среди украинцев кроссовер разбили вдребезги: как Kia Sportage справился с краш-тестом

Обновленный Kia Sportage 2023 модельного года, который предназначен для рынка Европы, получил 5 звезд по результатам европейского краш-теста Euro NCAP. Это высшая оценка за безопасность, пишет today.ua .

Новый европейский Sportage набрал, в частности, 87% за безопасность взрослых пассажиров, 86% за безопасность детей, 66% за безопасность других участников дорожного движения и 72% за системы безопасности.

Кстати, 5 звезд за безопасность в европейском краш-тесте Euro NCAP получил и новый Hyundai Tucson. Он является «родным братом» Sportage.

Напомним, кроссовер Kia Sportage 2023 модельного года компания Kia официально представила в 2021 году на автосалоне в Мюнхене (речь идет про европейскую версию). Европейская версия немного короче, чем версия, которую продают в США .

Sportage в Европе оснащается четырехцилиндровым 1,6 л турбодизельным двигателем в двух вариантах мощности – 115 и 136 л.с., в зависимости от коробки передач.

В Украине Kia Sportage в базовой комплектации Comfort стоит от 774 700 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с коробкой передач 7DCT. Топовая комплектация стоит 988 200 гривен.