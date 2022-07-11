Популярный среди украинцев кроссовер разбили вдребезги: как Kia Sportage справился с краш-тестом

Обновленный Kia Sportage 2023 модельного года, который предназначен для рынка Европы, получил 5 звезд по результатам европейского краш-теста Euro NCAP. Это высшая оценка за безопасность, пишет today.ua.

Новый европейский Sportage набрал, в частности, 87% за безопасность взрослых пассажиров, 86% за безопасность детей, 66% за безопасность других участников дорожного движения и 72% за системы безопасности.

Кстати, 5 звезд за безопасность в европейском краш-тесте Euro NCAP получил и новый Hyundai Tucson. Он является «родным братом» Sportage.

Напомним, кроссовер Kia Sportage 2023 модельного года компания Kia официально представила в 2021 году на автосалоне в Мюнхене (речь идет про европейскую версию). Европейская версия немного короче, чем версия, которую продают в США.

Sportage в Европе оснащается четырехцилиндровым 1,6 л турбодизельным двигателем в двух вариантах мощности – 115 и 136 л.с., в зависимости от коробки передач.

В Украине Kia Sportage в базовой комплектации Comfort стоит от 774 700 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем, который работает вместе с коробкой передач 7DCT. Топовая комплектация стоит 988 200 гривен.





Интересные новости
Легковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедіїЛегковик на швидкості влетів під військову вантажівку: подробиці та фото з місця трагедії
Слугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілівСлугуватимуть "вічно": складено рейтинг найживучих автомобілів
Для ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделіДля ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделі
Як вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порадЯк вибрати хороший б/в кросовер - кілька корисних порад
На украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливоНа украинских АЗС обрушилась стоимость автогаза - сколько стоит "голубое" топливо
Блок рекламы


Похожие новости
Нового Kia Sportage здивував результатом краш-тестуНового Kia Sportage здивував результатом краш-тесту
Будущий бестселлер в Украине? Toyota выпустит новый кроссовер за 14 000 долларов
Новий кросовер Kia Sportage розбили на «5 зірок» у краш-тесті
Может стать бестселлером на украинском рынке: Toyota готовит к выпуску дешёвый кроссовер
Дефицит бензина: украинцев предупредили о новой "подставе" на заправках, что нужно знатьДефицит бензина: украинцев предупредили о новой "подставе" на заправках, что нужно знать
Volkswagen разрабатывает новый кроссовер для УкраиныVolkswagen разрабатывает новый кроссовер для Украины
Названы 15 самых популярных у украинцев легковых авто с пробегомНазваны 15 самых популярных у украинцев легковых авто с пробегом
Для Украины согласовали "транспортный безвиз" со странами ЕС: что это значит для украинцевДля Украины согласовали "транспортный безвиз" со странами ЕС: что это значит для украинцев
Renault официально представил кроссовер Austral: фотоRenault официально представил кроссовер Austral: фото
ТОП-10 любимых новых автомобилей украинцевТОП-10 любимых новых автомобилей украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости