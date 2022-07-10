Нового Kia Sportage здивував результатом краш-тесту

Оновлений Kia Sportage 2023 модельного року, призначений для ринку Європи, отримав 5 зірок за результатами європейського краш-тесту Euro NCAP. Це найвища оцінка за безпеку.

Новий європейський Sportage набрав, зокрема, 87% за безпеку дорослих пасажирів, 86% за безпеку дітей, 66% за безпеку інших учасників дорожнього руху та 72% за системи безпеки.

До речі, 5 зірок за безпеку в європейському краш-тесті Euro NCAP отримав також новий Hyundai Tucson. Він є "рідним братом" Sportage.

Нагадаємо, кросовер Kia Sportage 2023 модельного року компанія Kia офіційно представила у 2021 році на автосалоні в Мюнхені (йдеться про європейську версію). Європейська версія трохи коротша, ніж версія, яку продають у США .

Sportage в Європі оснащується чотирициліндровим 1,6 л турбодизельним двигуном у двох варіантах потужності – 115 та 136 к.с., залежно від коробки передач.

В Україні Kia Sportage у базовій комплектації Comfort коштує від 774 700 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном, який працює разом із семиступінчастою коробкою з подвійним зчепленням (7DCT). Топова комплектація коштує 988 200 гривень.

Нагадаємо, раніше назвали найнадійніші кросовери та позашляховики у 2022 році.