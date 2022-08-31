Kia показала тизер ралійного кросовера Kia Sportage

Компанія Kia показала тизер нового гоночного кросовера Kia Sportage, який у 2022 році візьме участь в американському ралі Rebelle Rally. Це найдовше змагальне ралі у Сполучених Штатах.

Ралійний Kia Sportage створений на базі моделі 2023 року випуску. На даний момент відома лише деяка інформація про цей унікальний кросовер.

Отже, ралійний Sportage 2023 модельного року отримав підняту підвіску, позашляхові шини, додатковий захист днища та інше додаткове обладнання. Ліврея цього кросовера створена у білій, сірій та чорній кольоровій гамі. Вона надихнута новою філософією дизайну компанії Kia, яка називається "Movement that inspires" (Рух, що надихає).

Загалом ралійний Sportage X-Pro отримав мінімальну модернізацію для участі у ралі Rebelle Rally. Нагадаємо, раніше про свою участь у 2022 році в цьому ралі оголосив ще один південнокорейський автовиробник - Hyundai. Участь візьме модернізований пікап Santa Cruz.

У 2022 році ралі Rebelle Rally почнеться 6 жовтня у штаті Невада. Воно триватиме 8 днів і закінчиться у Південній Каліфорнії. Учасники ралі мають подолати 1500 миль (це більше 2400 км).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну під час війни відновили регулярне постачання Kia Sportage.