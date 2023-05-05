В Україні розпочався продаж електричного кросовера BMW iX1

В Україні розпочався продаж електричного компактного кросовера BMW iX1. Це один із найновіших електричних кросоверів компанії BMW. У продажу він з'явився у 2022 році..

Довжина BMW iX1 складає 4500 мм, ширина – 1845 мм, висота – 1616 мм, а колісна база – 2692 мм. Об'єм багажника – 490 літрів. Якщо скласти задні сидіння, тоді обсяг багажника збільшиться до 1495 літрів. Тобто салон просторий, а багажник досить місткий.

Вже в стандартній комплектації у BMW iX1 є двозонний клімат-контроль, шкіряне кермо з підігрівом, інформаційно-розважальна система з 8,8-дюймовим сенсорним дисплеєм, камера заднього виду, система контролю тиску в шинах, 17-дюймові колісні диски та багато іншого. Як опція доступні 21-дюймові колісні диски.

Також у стандартній комплектації є системи пасивної та активної безпеки. Наприклад, цей електричний кросовер отримав систему контролю уваги водія, систему екстреного автоматичного гальмування, а також систему розпізнавання дорожніх знаків.

Електрична силова установка складається із двох електромоторів загальною потужністю 313 к.с. і 494 Нм крутного моменту, і батареї на 64,7 кВтг. Розгін до 100 км/год займає лише 5,6 секунд при максимальній швидкості 180 км/год. Привід – повний.

Запас ходу у BMW iX1 складає 417-440 км (за тестовим циклом WLTP). Є можливість швидкого заряджання батареї (до 70% за 29 хвилин). Така сама система заряджання батареї використовується і в кросовері BMW i7.

BMW iX1 xDrive30 в Україні коштує 1 893 064 гривень. Звісно, це дорогий електромобіль. Але в інших аналогічних люксових електричних кросоверів ціна приблизно така сама.

В Україні зараз BMW продає кілька моделей електромобілів. Є, наприклад, BMW i4 eDrive35. У нього потужність електромотора – 286 к.с. Запас ходу досить великий. Він становить 478 км. Коштує такий електромобіль 1 815 155 гривень.

Раніше стало відомо, що BMW патентує нову систему, завдяки якій водії електромобілів зможуть самостійно налаштовувати реакцію дросельної заслінки та поведінку при прискоренні, імітуючи автомобіль із бензиновим або дизельним двигуном. Ця система зробить привабливішими для покупців електромобілі з потужною силовою установкою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що розпочалися дорожні тести нового електричного кросовера BMW iX2. Зовні він нам досить сильно нагадує компактний кросовер BMW X4 з ДВС.