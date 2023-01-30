В Україні почалися продажі кросовера Dongfeng EX1 PRO

В Україні почалися продажі китайського електричного кросовера Dongfeng EX1 PRO, який побудований на базі Renault City K-ZE. У нього запас ходу становить 331 км.

В Україні почалися продажі кросовера Dongfeng EX1 PRO

Renault City K-ZE - це версія Renault Kwid з електричною силовою установкою. Цю модель створило спільне підприємство компаній Dongfeng, Renault та Nissan. Кожна з цих компаній має власну електричну версію Kwid. У Renault, наприклад, це ще й Dacia Spring, який продається лише у Європі.

Восени 2022 року у Китаї у продажу з'явився оновлений Dongfeng EX1 PRO. Він отримав деякі зміни у дизайні кузова та збільшений до 331 км запас ходу (раніше у цього електромобіля запас ходу становив 321 км). Його довжина – 3732 мм, ширина – 1579, висота – 1515 мм, а колісна база – 2423 мм. Розміри, як бачимо, невеликі, зате салон досить просторий.

Новий EX1 PRO отримав оновлену інформаційно-розважальну систему та великий сенсорний дисплей. Загалом салон виглядає непогано, хоча у ньому, звичайно, все зроблено у мінімалістичному стилі. Але у базовій комплектації є подушки безпеки. У Китаї далеко не кожен такий маленький і доступний електромобіль у базовій комплектації має подушки безпеки.

В Україні почалися продажі кросовера Dongfeng EX1 PRO

Dongfeng EX1 PRO оснащується електромотором потужністю 45 к.с. і 125 Нм крутного моменту, і потрійною літієвою батареєю на 27 кВтг, завдяки чому у нього запас ходу досягає 331 км. Деякі джерела вказують запас ходу 270 км. Очевидно, запас ходу в 331 км визначено за китайським тестовим циклом CLTC. Є можливість швидкого заряджання батареї.

Максимальна швидкість EX1 PRO складає 105 км/год. До 50 км/год він розганяється за 6 секунд.

У Китаї EX1 PRO покупцям пропонують у шести комплектаціях. Цікаво, що у стандартній комплектації він коштує лише від 7 800 доларів. У такій комплектації мінімальний набір обладнання, але є подушки безпеки, як ми вже казали (скільки конкретно – не повідомляється).

В Україні почалися продажі кросовера Dongfeng EX1 PRO

В Україні такі китайські електричні кросовери продають за ціною від 14 500 доларів. Тобто помітно дорожче, ніж у Китаї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть заборонити розплачуватись готівкою за бензин і дизельне паливо. У такий спосіб уряд хоче ліквідувати нелегальний ринок палива.


Максимов Віталій, Тудей





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