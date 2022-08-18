Почалися продажі гібридного кросовера Kia Sportage 2023

Компанія Kia почала продавати у США гібридний кросовер Kia Sportage PHEV 2023 модельного року. Він коштує 38 490 доларів, що на 1 810 дешевше, ніж вартість гібридного Toyota RAV4 Prime.

Гібридна силова установка нового Kia Sportage PHEV складається з чотирициліндрового 1,6 л бензинового двигуна з турбонаддувом, електромотора та літій-іонної батареї потужністю 13,8 кВт/год. Загальна потужність такої гібридної силової установки складає 265 к/c. і 349 Нм крутного моменту.

На одній електротязі такий кросовер проїжджає близько 54 км. Це непоганий показник, особливо з огляду на те, що вартість бензину постійно збільшується.

У базовій комплектації Sportage PHEV X-Line AWD є світлодіодні фари, 19-дюймові колісні легкосплавні диски та інше цікаве обладнання. У салоні є 12,2-дюймова цифрова панель приладів і 12,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Цей кросовер оснащується великою кількістю різноманітних активних систем безпеки. Серед них: утримання смуги руху, запобігання лобовому зіткненню з виявленням пішоходів й велосипедистів та інше.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни вперше показали оновлений середньорозмірний кросовер Kia Sorento. Його помітили під час дорожніх тестів у Південній Кореї.