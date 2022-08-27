Названо сильні та слабкі сторони нового Kia Sportage

У США оновлений компактний кросовер Kia Sportage, який продається як модель 2023 року випуску, за результатами краш-тестів інституту Insurance Institute for Highway отримав хорошу оцінку за безпеку - Top Safety Pick.

Якби не фари, то новий Sportage міг би отримати від IIHS найвищу оцінку за безпеку – Top Safety Pick+.

Обидві системи автоматичного екстреного гальмування цього кросовера отримали найвищу оцінку "Superior". За дитяче крісло оцінка "Прийнятно". Єдине слабке місце – фари. Вони отримали оцінку "Погано" через недостатнє освітлення. У комплектації Prestige фари отримали оцінку "Прийнятно".

Потрібно зазначити, що за результатами краш-тестів інституту IIHS хорошу оцінку за безпеку Top Safety Pick раніше отримали такі компактні кросовери, як Ford Escape, Honda CR-V, Jeep Compass та Toyota RAV4.

В Україні зараз Kia Sportage у базовій комплектації коштує 939 800 гривень. Він оснащується 1,6 л бензиновим двигуном. Коробка передач – 7DCT. Є версія з повним приводом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україну відновилися регулярні поставки Kia Sportage, які були припинені після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.