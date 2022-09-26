Kia відкликала Sorento та Sportage через ризик займання

У США компанія Kia відкликала близько 70 000 кросоверів Kia Sorento та Sportage через те, що вони можуть спалахнути. Проблема полягає у причіпному пристрої.

Зокрема, південнокорейський автогігант перевірить у США Sorento 2016 модельного року, Kia Sorento PHEV 2023 модельного року, а також Kia Sportage, збудовані з 10 грудня 2015 року по 7 грудня 2021 року. Йдеться про кросовери, які оснащуються причіпним пристроєм.

Справа в тому, що при попаданні вологи або бруду на плату модуля джгута тягово-зчіпного пристрою може статися коротке замикання. Це збільшує ризик займання. Яким чином волога і бруд потрапляють в тягово-зчіпний пристрій - ще не з'ясовано.

Чи були через цей дефект зареєстровані нещасні випадки – не повідомляється. Kia обіцяє в найкоротші терміни перевірити всі вищезгадані автомобілі і, якщо виявить дефект, усунути його. Всі роботи проведуть безкоштовно, як завжди буває у таких випадках.

Раніше стало відомо, що в США компанія Kia відкликала 20 000 кросоверів Kia Sportage 2023, оскільки вони можуть спалахнути під час руху. У цих автомобілів клема В+ на акумуляторі могла бути неправильно затягнута під час збирання. Під час руху гайка могла ослабнути, що могло призвести до займання.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни вперше показали оновлений кросовер Kia Sorento.