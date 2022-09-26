Kia відкликала Sorento та Sportage через ризик займання

У США компанія Kia відкликала близько 70 000 кросоверів Kia Sorento та Sportage через те, що вони можуть спалахнути. Проблема полягає у причіпному пристрої.

Kia відкликала Sorento та Sportage через ризик займання

Зокрема, південнокорейський автогігант перевірить у США Sorento 2016 модельного року, Kia Sorento PHEV 2023 модельного року, а також Kia Sportage, збудовані з 10 грудня 2015 року по 7 грудня 2021 року. Йдеться про кросовери, які оснащуються причіпним пристроєм.

Справа в тому, що при попаданні вологи або бруду на плату модуля джгута тягово-зчіпного пристрою може статися коротке замикання. Це збільшує ризик займання. Яким чином волога і бруд потрапляють в тягово-зчіпний пристрій - ще не з'ясовано.

Чи були через цей дефект зареєстровані нещасні випадки – не повідомляється. Kia обіцяє в найкоротші терміни перевірити всі вищезгадані автомобілі і, якщо виявить дефект, усунути його. Всі роботи проведуть безкоштовно, як завжди буває у таких випадках.

Kia відкликала Sorento та Sportage через ризик займання

Раніше стало відомо, що в США компанія Kia відкликала 20 000 кросоверів Kia Sportage 2023, оскільки вони можуть спалахнути під час руху. У цих автомобілів клема В+ на акумуляторі могла бути неправильно затягнута під час збирання. Під час руху гайка могла ослабнути, що могло призвести до займання.

Нагадаємо, раніше фотошпигуни вперше показали оновлений кросовер Kia Sorento.


Максимов Віталій, Тудей





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