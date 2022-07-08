Автогаз в Україні стрімко дешевшає – за тиждень майже на 6 гривень: які ціни на заправках

Середня ціна на автогаз протягом тижня (з 1 по 8 липня) на українських автозаправках впала на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, пише enkorr, інформує Апостроф.

На станціях ОККО та WOG зріджений газ подешевшав на 2 грн/л та 1 грн/л до 35,99 та 36,98 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" ціни на цей вид палива зменшилися на 3 грн/л, до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших – на 1,99 грн/л, до 37,92 грн/л.

Найбільше продукт просів у ціні – на 5,5 грн/л – у “Рур груп”. Він зараз коштує там 36,50 грн/л. У мережах Socar та Rodnik цінник зменшився на 2 грн/л до 37,98 грн/л.

Крім того, скраплений газ подешевшав на 0,3-4,7 грн/л у мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нафта", BVS та в інших операторів.


Маргарита Лепс, Апостроф





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