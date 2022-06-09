Сети АЗС обновили цену бензина, ДТ и автогаза: сколько стоит горючее 9 июня

В Украине ситуация с бензином по-прежнему непростая - цены все так же растут, на заправках наблюдаются огромные очереди, а покупать топливо можно в ограниченном количестве.

Какие средние цены горючего на популярных украинских заправках состоянием на 9 июня по данным auto.ria, сообщает "Апостроф", информирует Апостроф .

Стоит отметить, что в таблице представлены усредненные цены на заправках по всей Украине и могут отличаться в городах, в зависимости от региона страны.

Бензин категории А-95 и дизельное топливо есть практически на всех заправках Украины.

Минимальная цена бензина А-95 на заправке Shell - 45,68 грн/л. На 3 гривны и 22 копейки дороже его продают в компании "UPG" по цене 48,90 грн/л. По самой дорогой цене этот бензин можно приобрести на заправках "Катрал", "Укргаздобыча" и "Маркет" - по 59 и 52 грн/л соответственно.

Дизельное топливо по минимальной цене продают на заправке "БРСМ-Нафта" - по 54,99 грн/л. На одну копейку дороже его можно купить на заправках "Авиас" и "Укрнафта" - по 55 грн/л. Дороже всего дизтопливо продают "Катрал" и "Укргаздобыча" - по 63 и 58 грн/л соответственно.

Автогаз есть на пяти заправках, его цена колеблется от 37 до 42 грн/л.

Бензин премиум-класса А-95+ есть только на заправках "ОККО" и "Катрал" по цене 52 и 59 грн/л соответственно. Также, пять из представленных заправок предлагают водителям заправится бензином А-92 - его цена составит от 49 до 57 грн/л.

В сравнении с двумя днями ранее, 7 июня, цены на бензин категории А-95, дизельное топливо и автогаз снизились на 2, 8 и 34 копейки соответственно. Стоимость бензина премиум-класса А-95+ возросла на 33 копейки, А-92 - осталась неизменной.